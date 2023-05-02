Mısır'a seyahat edecek Türk vatandaşları sınır kapılarında vize alabilecek

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a seyahat edecek vatandaşların artık sınır kapılarında vize alabileceklerini duyurdu. Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ise bu durumun 10 yıldan sonra bir ilk olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasına ilişkin bugün, "Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak Mısır'a gidecek Türk vatandaşlarının Mısır sınır kapılarından vize alabileceklerini resmen duyurdu. Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Mısır'a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun."

SALİH MUTLU ŞEN: BU 10 YILDAN SONRA BİR İLK

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ise 16 Nisan'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Türk vatandaşlarının Mısır'a girişlerinde sağlanan vize kolaylığından sonra, Charter uçakla gelecek turist kafilesinin 19 Nisan'da İzmir'den Kahire'ye ulaşması bekleniyor. Bu 10 yıldan sonra bir ilk" açıklamasını yapmıştı.