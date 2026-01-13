Haberler

Minnesota ve Illinois eyaletleri, federal göçmenlik polislerine karşı Trump yönetimine dava açtı

Minnesota ve Illinois eyaletleri, federal göçmenlik polislerine karşı Trump yönetimine dava açtı
Güncelleme:
Minnesota ve Illinois eyaletleri, federal göçmenlik polislerinin eyaletlerdeki faaliyetlerini engellemek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Dava, bir kadının ICE tarafından vurulmasının ardından açıldı.

MINNESOTA ve Illinois eyaletlerinde, federal göçmenlik polislerinin faaliyetlerine karşı ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açıldı.

ABD'de Minnesota ve Illinois eyaletleri, Minnesota'da bir kadının Göçmen Polisi (ICE) tarafından vurularak öldürülmesinin ardından, 'federal göçmenlik polislerinin eyaletlerindeki artan faaliyetlerini engellemek' amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine karşı dava açtı.

Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından ICE operasyonları nedeniyle Minneapolis ve St. Paul kentleri adına ABD Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ICE Direktör Vekili Todd Lyons, Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) Komutanı Gregory Bovino, davalılar arasında gösterildi.

Illinois eyaleti Başsavcısı Kwame Raoul de Trump yönetimine dava açarak ICE'nin 'yasa dışı ve tehlikeli yöntemler' kullandığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
