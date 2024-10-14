Milton Kasırgası Florida'da Büyük Yıkıma Yol Açtı

ABD'nin Florida eyaletindeki Siesta Key bölgesinde 3 kategorisiyle karaya vuran Milton Kasırgası, ardında büyük yıkım bıraktı. Bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletinde 16 kişinin ölümüne yol açan Milton Kasırgası'ndan geriye büyük bir yıkım kaldı. Kasırga nedeniyle bölgeden tahliye edilenler evlerine dönmeye başladı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, kasırga sonrası eyaletteki acil durumun sürdüğünü ifade ederek, "Ölü sayısının artmasını önlemek bizim işimiz. Fakat korkunç bir kasırga ve buna eşlik eden hortumların vurduğu bir durumla uğraşıyoruz" dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis ise 2,5 milyonu aşkın kişinin etkilendiği elektrik kesintilerini gidermek ve yıkımların enkazını temizlemek için çalışmalara başladıklarını söyledi.