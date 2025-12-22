Bakan Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Ebu Kasra ile bir araya geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin başkenti Şam'da Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bakan Güler, başkent Şam'da Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra tarafından karşılandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye temasları kapsamında Savunma Bakanı Tümgeneral Ebu Kasra ile bir araya geldi.