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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında ziyaretlerde bulundu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Güler, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahında NATO Türk Askeri Temsil Heyet (TMR) Başkanlığını ve NATO Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Bakan Yaşar Güler, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya'dan ve NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Nato Politika Dünya Güncel Haberler

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