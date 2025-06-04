Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'deki programına devam eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ile bir görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya