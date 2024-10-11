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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kosova'da İtalya Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Kosova'da İtalya Savunma Bakanı ile Görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Kosova'ya giderek İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi. Ziyaret, Kosova Barış Gücü Komutanlığı'nın İtalya'ya devri dolayısıyla düzenlenecek tören öncesinde gerçekleşti.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile Kosova'ya gitti. Bakan Yaşar Güler ziyaret kapsamında, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüştü.

Bakan Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını devralınan Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevinin İtalya'ya devir-teslimi dolayısıyla icra edilecek törene katılacak. Bakan Yaşar Güler, tören öncesinde İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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