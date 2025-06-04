Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Temas Grubu Toplantısına Katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO ülkelerinin Savunma Bakanlarıyla bir araya geldiği Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilen Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'na iştirak etti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya