Milli Savunma Bakanı Güler, Almanya'da
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un davetlisi olarak Berlin'e gitti. Bakan Güler, Berlin'de önemli resmi karşılamalarla uğurlandı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya'ya resmi ziyarette bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak Almanya'ya gitti. Bakan Yaşar Güler, Berlin'e gelişinde Berlin Büyükelçimiz Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosumuz İlker Okan Şanlı, Almanya Savunma Bakanlığı Politika Direktör Yardımcısı Tümgeneral Stephan Schulz, Berlin Silahlı Kuvvetler ve Kara Ataşemiz Albay Gediz Gedizgil ile Berlin Deniz Ataşemiz Kurmay Albay Görkem Uçlu tarafından karşılandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
