MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi temaslar için bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Abu Dabi Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Bakan Güler, Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Askeri Ataşe Hava Kurmay Albay Gürsu Aytekin'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.