Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de 10 Mart mutabakatına uymayıp orduya entegre olmakta ayak direten terör örgütü SDG'yi bir kez daha uyardı. Bakan Güler, "PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararı kapsamında Suriye dahil, bulundukları tüm bölgelerde derhâl tüm terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler. Hiçbir terör örgütünün bölgede kök salmasına müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler yaptığı açıklama, "PKK ve tüm iltisaklı gruplar, Suriye dahil tüm bölgelerde silahlarını teslim etmelidir" dedi.

Turan Yiğittekin
