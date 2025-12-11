Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK'ya net uyarı

Milli Savunma Bakanı Güler'den PKK terör örgütüne dikkat çeken bir uyarı geldi. Yaşar Güler, "PKK ve tüm iltisaklı gruplar silah bırakma kararına uymalı, en hızlı şekilde Suriye yönetimine entegre olmalı." dedi.

TÜRKİYE'DEN PKK'YA BİR UYARI DAHA

Suriye'de SDG terör örgütünün kendini lağvedip orduya entegre olma süreci tamamlanamadı, Yıl sonuna kadar sürecin tamamlanması halinde Türkiye dev bir operasyon gerçekleştirileceği mesajını verirken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"PKK VE TÜM İLTİSAKLI GRUPLAR BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMALI"

Bakan Güler, PKK ve tüm iltisaklı grupların bir an önce silah bırakıp Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini belirtti. Güler, şunları söyledi: Hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz. Sürecin sağlıklı işlemesi için PKK ve tüm iltisaklı gruplar silah bırakma kararına uymalı. Suriye'deki silahlı gruplar en hızlı şekilde Suriye yönetimine entegre olmalı." dedi.

BU HAFTA 80 BİN ASKER SEVK EDİLECEK

Öte yandan güvenlik birimlerinden edinilen bilgilere göre Suriye ordusu, PKK-SDG yapılanmasına verilen sürenin dolmasıyla birlikte kapsamlı bir operasyon için hazırlıklarını tamamlamıştı. Bu hatta 7 tümen ve yaklaşık 80 bin askerin sevk edilmesi planlanıyor. Gelişmelere göre bu sayının daha da artabileceği, operasyonda ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları, helikopterler ve savaş uçaklarının da kullanılacağı belirtilmişti. Deyrizor, Tişrin-Karakozak, Tabka, Halsa, Ayn İsa ve Rakka cephelerinde gözetleme amaçlı İHA–SİHA uçuşları yoğunlaştırılırken, öncü birliklerin nokta tayinleri yapılmıştı.