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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Nijerya'da AFRIDEX 2026'da temaslarda bulundu

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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Heybet, Nijerya'da AFRIDEX 2026'da temaslarda bulundu
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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 25-28 Ekim'de Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen AFRIDEX 2026 Fuarı'na katıldı. Heybet, fuar kapsamında Nijerya Savunma Bakanı ve İtalya Genelkurmay Başkanı ile görüşmeler yaptı, Türk ve yabancı firmaların stantlarını ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Nijerya'da düzenlenen Afrika Uluslararası Savunma Fuarı'na (AFRIDEX 2026) katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Musa Heybet'in 25-28 Ekim tarihlerinde Nijerya'nın Lagos kentinde gerçekleştirilen AFRIDEX 2026 Fuarı'nda yer aldığı bildirildi. Bakan Yardımcısı Heybet, fuar kapsamında Nijerya Savunma Bakanı Christopher Gwabin Musa, Nijerya Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Bello Mohammed Matawalle, İtalya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Luciano Portolano ile Nijerya Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlarıyla ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Heybet ayrıca fuara katılım sağlayan Türk ve yabancı savunma sanayisi firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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