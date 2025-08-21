Milano Havalimanı'nda Yangın Çıktı: Yolcu Çöp Kutusunu Ateşe Verdi

Milano Havalimanı'nda Yangın Çıktı: Yolcu Çöp Kutusunu Ateşe Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcu, çöp kutusunu ateşe vererek yangın çıkardı. Güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

İTALYA'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

İtalya'nın Milano kentindeki Malpensa Havalimanı'nda bir yolcunun Terminal 1'deki 13 numaralı kapı yakınında bulunan çöp kutusunu ateşe vermesi sonucu yangın çıktı. Yolcu daha sonra elindeki çekiçle giriş işlemi ekranlarını parçaladı. Güvenlik personeli tarafından etkisiz hale getirilen yolcu, havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin, terminali tedbir amacıyla boşalttığı kaydedildi. Güvenlik kontrollerinin ardından terminaldeki faaliyetlerin normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak

Fidan öğretmen artık bu şekilde ders anlatamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.