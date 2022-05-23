Milan'ın 11 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu İtalya basınında: 'Şeytan cennete gitti' - Haberler

İtalya'da AC Milan'ın 11 yıl aradan sonra Serie A'da şampiyon olması basında "Başyapıt" ve "En çok para harcayan değil, en iyi oynayan kazandı" şeklinde yorumlandı.

Milan'ın eski sahibi Silvio Berlusconi'nin ailesine ait olan Il Giornale gazetesi baş sayfasından takımın renklerine atıfla "Kırmızı siyahlılar tanrılaştı" başlığını kullandı. Milan merkezli gazetedeki yorumlardan birinde de takımın sembolünden yola çıkılarak "Şeytan cennete gitti" denildi. Yazıda, "Milan'ın kıymetli koleksiyonunun 19.'su olan bu muhteşem şampiyonluk hem en beklenmedik hem de en hak edilmiş olanı" denildi.

La Gazzetta dello Sport da Milan'ın şampiyonluğunu "Muhteşem Milan" manşeti ve "Başyapıt", "Şeytanın güzelliği" gibi ifadelerle kutladı. Gazetenin başyazısında, "Milan bir başyapıt yarattı: En çok para harcayan değil, en iyi oynayan kazandı. Favori takım değil, daha fazla fikre sahip olan kazandı" denildi.

'Bu zaferin ayrı bir tadı var'

La Gazzetta, Milan şehrinin Serie A'daki diğer ekibi Inter ile AC Milan arasındaki şampiyonluk yarışının son ana kadar sürmesine atıfta bulunarak "Inter'e karşı elde edilen bu zaferin kırmızı siyahlılar için ayrı bir tadı var" diye yazdı.

Corriere della Sera gazetesi ise baş sayfasındaki haberde, "Gençlerin Milan'ı kazandı" ifadesini kullandı. Gazete, "küçük şeytanlar" diye nitelediği genç oyuncular Sandro Tonali, Rafael Leão, Pierre Kalulu ve Fikayo Tomori'nin, 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic gibi ustalar tarafından teşvik edildiğini ve sonunda takımı şampiyonluğa taşıdığını belirtti.

Corriere della Sera, şampiyonluğun başrol oyuncuları arasında Teknik Direktör Stefano Pioli'ye de özel yer ayırdı ve Pioli'nin "Taktik ve psikolojik açıdan bir başyapıt" yarattığını yazdı.

La Repubblica, "Gençler ve yenilmezler" başlığıyla takımın istatistik analizini yaptı ve yaş ortalaması 26 olan takımın Avrupa ekipleri içinde en genç şampiyon olduğunu vurguladı. Baş sayfada da "11 yıl sonra kutlama", "Sürdürülebilir futbol devrimi" başlıkları yer aldı.

Spor gazetesi Corriere dello Sport, lig şampiyonu ekibin taraftarlarına seslenerek "Günaydın sevgili Milanlı… Bugün senin için harika, unutulmaz bir Pazartesi. Bunu hak ettin" diye yazdı.