Mike Pence, Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Volodimir Zelenski, sırasıyla 6 Haziran ve 27 Haziran'da tahsis edilen 2.1 milyar dolar ve 500 milyon dolarlık son savunma yardım paketleri için ABD'ye teşekkür etti ve geçen yılın Şubat ayından bu yana 43.1 milyar dolara ulaşan eşi benzeri görülmemiş toplam desteği vurguladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya