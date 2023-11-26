Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor
Midilli açıklarında Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan Raptor adlı kargo gemisi battı. Gemideki bir denizci kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi. Denizcilerden 1 kişi kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
1 KİŞİ KURTARILDI
Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.
İÇİNDE 14 KİŞİ VARDI
Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi. Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.