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Midilli açıklarında kargo gemisi battı! 13 denizciyi arama çalışmaları sürüyor

Midilli açıklarında Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan Raptor adlı kargo gemisi battı. Gemideki bir denizci kurtarılırken, 13 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.