Miçotakis Türkiye'ye karşı tehdit dilinde vites yükseltti: Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir

Miçotakis, gün geçtikçe Türkiye'ye karşı tehdit dilinde söylemlerini sertleştiriyor. Yunan Başbakan ülkesinin Ege'de yaptığı tacizleri ve yayılmacı politikalarını görmezden gelerek Türkiye'yi suçladı. Miçotakis, ''Biz yayılmacı vizyona ve sınırlarımızın ihlal edilmesine direniyoruz. Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir'' dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye karşılık artan tacizleri ve ihlallerinin yanı sıra politikacılarının tehdit dili de gerilimi arttırıyor. Son olarak Yunan Başbakan Miçotakis, partisinin grup toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Miçotakis konuşması ile tekrardan gerilimi yükseltti.

''EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ İSTEKLER''

Partisi Yeni Demokrasi'nin grup toplantısında kürsüye çıkan Miçotakis, Yunanistan'ın ihlallerini adeta unuttu. Miçotakis Türkiye'yi kast ederek, "Biz yayılmacı vizyona ve sınırlarımızın ihlal edilmesine direniyoruz. Eşi benzeri görülmemiş istekler bizim kırmızı çizgimizde ezilir" dedi.

''AVRUPALI MÜTTEFİKLERİMİZ BİZİMLE AYNI FİKİRDE''

Miçotakis konuşmasının devamında Batı'yı da arkasına aldı. Başbakan, "Bizim sınırlarımız mavidir ve gri değildir. Avrupa'daki ve Atlantik'in öbür tarafındaki müttefiklerimiz de bizimle aynı fikirde" ifadesini kullandı.

''BİZ KOMŞULARIMIZLA İYİ İLİŞKİLER KURMAK İSTİYORUZ''

Miçotakis, Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istediğini tekrarlarken, "Biz komşularımızla çok iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye yönetiminin zehirli sözlerinin Türk halkına sirayet etmeyeceği yönünde bir inancım var. Yunanlar ve Türkler dost halklardır. Biz Ege'nin öbür tarafından mantık ve barış yolunda buluşmayı bekliyoruz" dedi.