Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin İran yakınlarında herhangi bir askeri operasyonda yer almayacağını belirtti. Miçotakis ayrıca Trump'ın Hürmüz Boğazı çağrısına da "Basitçe söylemek gerekirse hayır. Yunanistan mevcut operasyon alanında yer almayacak" yanıtını verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ülkesinin İran yakınlarında herhangi bir askeri operasyonda yer almayacağını duyurdu.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT

Miçotakis'in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefik ülkelere yaptığı çağrının ardından geldi. Trump, Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden sağlanabilmesi için Avrupa ve Asya ülkelerinin bölgeye askeri gemi göndermesi gerektiğini ifade etmişti.

"BASİTÇE SÖYLEMEK GEREKİRSE HAYIR"

Bloomberg etkinliğinde konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın böyle bir operasyona katılmasının gündemlerinde olmadığını net bir dille ortaya koydu. "Basitçe söylemek gerekirse hayır. Yunanistan mevcut operasyon alanında yer almayacak" ifadelerini kullanan Miçotakis, Avrupa ülkelerinin de benzer bir göreve sıcak bakmadığını düşündüğünü dile getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM TIRMANIYOR

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerlerinin geçişinde ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip bölgede güvenliğin sağlanması için Washington yönetimi müttefiklerine çağrıda bulundu.

ÜLKELER TRUMP'A DESTEK VERMEMİŞTİ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması küresel piyasaları etkilerken, ABD Başkanı Trump'ın boğazın güvenliği için müttefik ülkelere yaptığı askeri destek çağrısı karşılık bulmadı. Almanya, İngiltere, İspanya, Japonya, Avustralya, Yunanistan ve İtalya gibi birçok ülke operasyona katılmayacaklarını açıklayarak sürece mesafeli yaklaştı.

Yorumlar (1)

BARBAROS:

Yunan bile enayiliği kabul etmemiş.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

