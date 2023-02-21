Miçotakis'den Hatay'da olan deprem sonrasında mesaj: Türkiye'deki insani felaket kalbimizi kırdı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dün akşam Hatay Defne'de 6.4, Samandağ'da 5.8 büyüklüğünde depremler ile yeniden sallandı.

"KALBİMİZ KIRILDI"

Depremler sonrasında Yunanistan Başbakanı da üzüntüsünü paylaştı. Blinken ile görüşme sağlayan Miçotakis, "Türkiye'deki insani felaket kalbimizi kırdı" ifadelerini kullandı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan iki depremde 6 kişi hayatını kaybederken 18'i ağır olmak üzere 294 kişi yaralandı. Daha sonra ise 5.2 büyüklüğünde bir artçı da meydana gelirken vatandaşlar o anlarda büyük panik yaşadı. Kimi vatandaşlar arabalara binerek şehir merkezlerinden köylerine gittiler.