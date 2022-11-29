Miçotakis haddini aştı! Yunan basını sözlerini "Ankara'ya net mesaj" yorumuyla servis etti

Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon iki tarafın karşılıklı açıklamalarıyla neredeyse hiç düşmezken, Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis yine Ankara'yı hedef alan bir açıklamada bulundu. Yunanistan'ın Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini belirten Miçotakis'in sözlerini Yunan basını "Ankara'ya net mesaj" yorumuyla servis etti.

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son günlerde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis'in hedefinde bir kez daha Ankara vardı.

"ANKARA'YA NET MESAJ" YORUMU İLE SERVİS EDİLDİ

Yunan Başbakan "Yunanistan Türkiye'nin yaptığı hiçbir şeyi kabul etmeyecek" dedi. CNN Yunanistan bu sözleri "Ankara'ya net mesaj" yorumu ile okurlarına sundu.

"TÜRKİYE REVİZYONİST BİR GÜNDEMİ ZORLUYOR"

London School of Economics Yunan Gözlemevi'nde katıldığı bir programda konuşan Miçotakis skandal bir Türkiye açıklamasına da imza attı. "Türkiye ile Erdoğan'ın Avrupa Birliği ilke ve değerlerine uyumlu olup olmadığı" sorusuna Yunan başbakan şu yanıtı verdi; "Sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin de Türkiye ile ilişkilerinin son yıllarda çok daha karmaşık hale geldiği benim için çok açık. Türkiye, revizyonist bir gündemi zorluyor ve Yunanistan dahil tüm komşuları için sorun yaratan eski tarz emperyal emelleri yansıtıyor."

MİÇOTAKİS YİNE MÜLTECİ YALANINA SIĞINDI

Mülteci yalanına bir kez daha sığınan Miçotakis, "Mart 2020'de, Türkiye açık ve alenen on binlerce çaresiz insanı Yunanistan sınırını geçmeye zorladığında, kolaylaştırdığında ve teşvik ettiğinde, mülteci sorununun açık bir şekilde araçsallaştırılmasıyla karşı karşıya kaldık" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ GÖÇ ANLAŞMASININ RUHUNA DÖNMEYE ÇAĞIRDIK"

O dönem AB'nin desteği ile Yunanistan'ın sınırlarını savunduğunun altını çizen Yunan Başbakan sözlerine şöyle devam etti; "O sıralarda Atina'nın pozisyonu açıktı. Türkiye'yi çaresiz insanları sömürmek yerine 2016 göç anlaşmasının ruhuna dönmeye çağırdık."