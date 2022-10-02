Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İngilizlere şikayet etti: Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim, Atina yönetiminin ABD'nin hibe ettiği zırhlı araçları adalara sevk etmesiyle iyice tırmanırken, Yunanistan Başbakanı Miçotakis İngiliz basınına verdiği röportajda Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde" ifadesini kullanan Miçotakis, "Herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak" diye konuştu.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Adaları ve bir dizi başlıkta büyüyen kriz uluslararası basında da yakından takip ediliyor. Son olarak Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde Ege'deki Midilli ve Sisam adalarına ABD menşeili zırhlı araçlar sevk etmesinin ardından Türkiye'nin Yunanistan ve ABD'ye nota vermesi gerilimi artırmıştı.

ERDOĞAN: TAVSİYEMİZ ABD'NİN YUNANİSTAN'I YANLIŞ HESABA SEVK ETMEMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için anlam ifade etmez çünkü gücümüz bunların çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. Bizim tavsiyemiz ABD'nin Yunanistan'ı yanlış hesaba sevk etmemesi" demişti.

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'NİN YANLIŞ BİLGİLER YAYDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Gerilimle ilgili olarak Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, İngiliz basınına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulundu. Sunday Times gazetesine verdiği röportajda Miçotakis, Türkiye'nin yanlış bilgiler yaydığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Görkemli Osmanlı vizyonunun peşinde" diyen Yunan Başbakan, "Erdoğan bölgesel bir oyuncu olmak istiyor ve herkesin Türkiye'nin büyüklüğünü kabul edeceğini umuyor ama bu Yunanistan'ın egemenliğine karşı olursa böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ BASININDAN MİÇOTAKİS İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İngiliz Sunday Times gazetesi haberde, gelecek temmuzdaki kritik seçimlere hazırlanan Miçotakis'in 2019'da göreve geldikten sonra krizle sarsılan Yunanistan'da "ekonomik alanda bir mucizeye" imza attığı yorumunda bulundu. Haberde, Yunan siyasetinde önemli bir aileden gelen Miçotakis'in ülkeye çektiği dış yatırımlarla Avrupa merkez sağında bir idol haline geldiği belirtildi.