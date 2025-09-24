Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80. oturumu ABD'nin New York kentinde devam ederken, liderler arasındaki ikili temaslar dikkat çekiyor. Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

HEYETLER DE HAZIR BULUNDU

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu belirtildi.

MELONİ'NİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin en çok konuşulan yanı ise Meloni'nin Şara'ya bakışları oldu. Sıcak görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, defalarca kez paylaşılıp yorum aldı.