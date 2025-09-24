Haberler

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BMGK oturumları için New York'ta bulunan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmede Meloni'nin Şara'ya bakışları dikkat çekti, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) 80. oturumu ABD'nin New York kentinde devam ederken, liderler arasındaki ikili temaslar dikkat çekiyor. Bu kapsamda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile New York'taki İtalya Daimi Temsilciliği'nde görüştü.

HEYETLER DE HAZIR BULUNDU

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ve beraberindeki heyetin de hazır bulunduğu belirtildi.

Meloni'nin Ahmed Şara'ya bakışları görüşmeye damga vurdu

MELONİ'NİN BAKIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmenin en çok konuşulan yanı ise Meloni'nin Şara'ya bakışları oldu. Sıcak görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, defalarca kez paylaşılıp yorum aldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
Milyonları endişelendiren zam tahmini

Milyonları endişelendiren zam tahmini
'Eski eşim bıçakladı' diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek herkesi şaşırttı

"Eski eşim bıçakladı" diyen kadının kapısı kırıldı, gerçek şaşırttı
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıibrahim kırtay:

bu kadının durumu iyi değil acil yardım lazım,

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Ya hu sizde kadınını bakışlarından hep anlam çıkarıyorsunuz geçenlerde de reyize bakışından anlam çıkarmıştınız:))

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞahsına Münasır:

ama bizimkine de öyle bakmıştı :(( of kandırıldık yine

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Bingöl:

Müthiş yorum, tebrikler...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSesilya:

Ne libidosu yüksek bi kadın ya:))))))

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Reno:

adam yakışıklı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler boş geçmedi! Real Madrid, Levante'yi 4-1 yendi

Bu takımı kim durduracak?
İşten çıkarılan kadın, şantiye şefinin üzerine kaynar su döktü

İşten çıkarılan kadının gözü döndü! Kaynar suyla haşladı
BM toplantısı sonrası Gazze'ye korkunç saldırı! Onlarca ölü var

BM'de yapılan tüm çağrılara rağmen sabahı kana buladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.