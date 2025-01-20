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Meksika'da ünlü YouTuber, uyuşturucu karteli tarafından işkence edilerek öldürüldü

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Meksika'nın Sinaloa eyaletinde ünlü YouTuber El Pinky, uyuşturucu karteli tarafından işkence edilerek öldürüldü. El Pinky'nin, Sinaloa Karteli'ne bağlı tetikçiler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sosyal medyada çıkan görüntülerde, genç YouTuber'ın rakip kartel için çalıştığı iddiasıyla sorguya çekildiği görülüyor.

Meksika'da ünlü YouTuber El Pinky, uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmaların son kurbanı oldu. 22 yaşındaki fenomen, işkence edilerek öldürüldü.

Sinaloa eyaletinde cansız bedeni bulunan El Pinky'nin, Sinaloa Karteli'ne bağlı tetikçiler tarafından öldürüldüğü belirlendi. Olay sonrası sosyal medyaya düşen görüntülerde, genç YouTuber'ın rakip kartel için çalıştığı iddiasıyla sorguya çekildiği görülüyor.

Güvenlik uzmanı Dr. Robert Bunker, Daily Star'a yaptığı açıklamada, "2010'lardan beri karteller, kendilerini eleştiren kişileri hedef alıyor. Son dönemde sosyal medya fenomenleri de bu hedefler arasına girdi" dedi.

Yetkililer, son dört ayda altı sosyal medya fenomeninin benzer saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı. Geçen yıl Aralık ayında YouTuber El Gordo Peruci ve eşi de Culiacán şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmüştü.

Sinaloa eyalet polisi, bölgedeki kartel çatışmalarının 2024'ü son on yılın en kanlı dönemi haline getirdiğini bildirdi. Soruşturma sürüyor.

Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle

Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından işkenceyle

Meksika'da ünlü YouTuber, uyuşturucu karteli tarafından işkence edilerek öldürüldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Meksika'da ünlü YouTuber uyuşturucu karteli tarafından öldürüldü
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Baskan Trumph PKK/YPG teröristlerini Meksika'ya bunlarla mücadeleye göndersin ne kadar becerikli olduklarını orada kanıtlasınlar .. ))

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Haber Yorumlarıahmet ulker:

devlet düzeninin olmamasının sonucu...devletin kıymetini bilmek lazım.

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

bunların isid ci teröristlerden hiç farkı yok

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

bu aşağılık insanlar kafa keserken hic demiyorlar mj acsba benim de kafam var bir gun benimki kesilse ben nasil merhamet bekliyecegim nasil kendimi savunacagim diye gercekten insan cok zalim cok cok cahil bu yuzden bir cocuga bile tokat atmam çünkü yarin biri bana tokat atarsa Hakkimi istedigimde yuce Allah sen atarken oluyor da sana atilacan niye olmuyor derse ne derim diye sen merhametli olacaksin Allah da sana karsi merhametli olsun yoksa basina ne gelse mustehak sana

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Haber YorumlarıRealist:

Çok gezen terlik, çok buk toplar.....

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