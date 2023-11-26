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Meksika'da silahlı saldırı: 9 ölü, 4 yaralı

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Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının sebebi çete hesaplaşması olarak değerlendiriliyor.

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Guadalupe kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, seyir halindeki bir araca pusu kurdu.

Saldırıda 9 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, biri kadın 4 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Eyalet savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Saldırının sebebinin çete hesaplaşması olduğu değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Dünya

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