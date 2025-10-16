Meksika'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

MEKSİKA'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Sheinbaum, kaybolanların sayısının da 75'e ulaştığını bildirdi.

Sheinbaum, ordunun eyaletlerdeki öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.