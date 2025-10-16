Meksika'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin Veracruz, Hidalgo, Puebla, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle yaşamını yaşamını yitirenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini duyurdu. Sheinbaum, kaybolanların sayısının da 75'e ulaştığını bildirdi.
Sheinbaum, ordunun eyaletlerdeki öncelikli bölgelerde yardım çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya