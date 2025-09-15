Haberler

Meksika'da Minibüs ile TIR Çarpıştı: 15 Ölü

Meksika'da Minibüs ile TIR Çarpıştı: 15 Ölü
Meksika'nın güneybatısındaki Yucatan eyaletinde inşaat işçilerini taşıyan bir minibüs Merida-Campeche yolunda önce bir araçla, daha sonra da TIR'la çarpıştı. Kazada 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
