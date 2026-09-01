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Meksika'da Polis Karakoluna Bombalı Saldırı: 10 Yaralı

Meksika'da Polis Karakoluna Bombalı Saldırı: 10 Yaralı
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Meksika'nın Zacatecas eyaletinde polis karakolu önünde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si polis 10 kişi yaralandı. Saldırının, gözaltına alınan kartel üyesine misilleme olarak Jalisco Yeni Nesil Karteli tarafından yapıldığı değerlendiriliyor.

MEKSİKA'nın Zacatecas eyaletinde polis karakolu binası yakınında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Meksika'nın Zacatecas eyaletine bağlı Ojocaliente kentindeki emniyet müdürlüğü binası önünde, çalıntı olduğu belirlenen patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, patlamada 2'si polis memuru 10 kişinin yaralandığı, yaralılardan 2'sinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirildi. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki yaklaşık 40 bina ve çok sayıda araç zarar gördü.

Zacatecas Eyalet Başsavcısı Cristian Paul Camacho, ilk incelemelere göre saldırının bir gün önce gözaltına alınan bir kartel üyesine misilleme olarak 'Jalisco Yeni Nesil Karteli' tarafından gerçekleştirildiğinin değerlendirildiğini aktardı.

Zacatecas Valisi David Monreal ise suç örgütlerinin son dönemde bomba yüklü araçlar, patlayıcı taşıyan dronlar ve mayın kullanımını artırdığını belirtti. Eyalette geçen yıl tek bir patlayıcılı saldırı kayıtlara geçerken, bu sayının bu yıl 10'a yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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