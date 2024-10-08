Üye Girişi
Haberler

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meksika'nın Chilpancingo kenti Belediye Başkanı Alejandro Arcos, göreve başladıktan 6 gün sonra öldürüldü. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ya da şüphelilere ilişkin detay verilmedi. Üç gün önce de kent yönetiminin sekreterlik görevine getirilen Francisco Tapia öldürülmüştü. Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinden en fazla etkilenen Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartelleri onlarca siyasetçiyi öldürdü.

Kan donduran olayın adresi Meksika'nın Chilpancingo kentiydi. Belediye Başkanı Alejandro Arcos, görevine başladıktan 6 gün sonra ölü bulundu. Arcos'un kafasının kesildiği ve bir arabanın üzerine bırakıldığı görüntü dehşete düşürdü.

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

Meksika'nın Guerrero eyaletine bağlı Chilpancingo kenti Belediye Başkanı Alejandro Arcos, uyuşturucu ile mücadelede sözü vermiş ve geçimlerin ardından geçtiğimiz hafta göreve başlamıştı. Çiçeği burnunda Belediye Başkanı Arcos, göreve başladıktan 6 gün sonra öldürüldü. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamada soruşturmaya ya da şüphelilere ilişkin detay verilmedi. Arcos'un son sosyal medya paylaşımlarında göreve gelmesinin hemen ardından çalışmalara başladığı ve geçtiğimiz ay ülkeyi vuran John Kasırgası'nın ardından yürütülen yardım çalışmalarıyla ilgilendiği görüldü.

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

ÜÇ GÜN ÖNCE DE SEKRETER ÖLDÜRÜLDÜ

Üç gün önce de kent yönetiminin sekreterlik görevine getirilen Francisco Tapia öldürülmüştü. Ülke genelinde uyuşturucu ticaretinden en fazla etkilenen Guerrero eyaletinde uyuşturucu kartelleri onlarca siyasetçiyi öldürdü.

"İÇİMİZİ ÖFKEYLE DOLDURAN BİR CİNAYET NEDENİYLE YAS TUTUYORUZ"

Guerrero Eyaleti Valisi Evelyn Salgado, konuya ilişkin açıklamasında, "İçimizi öfkeyle dolduran bir cinayet nedeniyle yas tutuyoruz" dedi. Meksikalı senatör Alejandro Moreno ise "Arcos ve Tapia, toplumları için çalışan genç ve dürüst siyasetçilerdi" ifadelerine kullandı.

Meksika'da kan donduran görüntü: Belediye başkanının kafasını kestiler

2006'DAN BU YANA 450 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da 2 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde eyalette en az 6 kamu görevlisi adayı öldürüldü. Hükümetin 2006 yılında uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için orduyu görevlendirmesinden bu yana Meksika genelinde 450 binden fazla kişi öldürüldü ve on binlerce kişi de kayboldu.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Uyuşturucu Ticareti Chilpancingo Siyaset

İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel

Kaza anındaki tüm konuşmalar ifşa oldu: Hayatım bitti hemen gel

 'Narin babaevinde öldürüldü' haberlerinin ardından Güran ailesinden dikkat çeken açıklama

'Babaevinde öldürüldüğü kesinleşti' haberlerinin ardından aileden dikkat çeken açıklama

 Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması

Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü

Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 8 Ekim Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Ekim An26 Ağustoskara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TBMM kapalı oturum nedir? Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda, CANLI - ŞİFRESİZ nereden izlenir (2. ELEME TURU)? ZTK fikstürü! TBMM kapalı oturum ne zaman, saat kaçta? Nobel Barış Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Kimya Ödülü kim kazandı 2024? Nobel Fizik Ödülü kim kazandı 2024?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.