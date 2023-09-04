Meksika'da cinsiyet açıklama partisinde uçak düştü

Meksika'da gerçekleşen cinsiyet açıklama partisi trajedisi: Uçak düşüşünde pilot Luis Angel N. hayatını kaybetti. Çift, uçağın kanadının düşüş sırasında koptuğunu fark etmedi, davetlilerse alkışladı. Bu tür olaylar ilk defa yaşanmıyor, benzeri facia Ekim 2019'da Iowa'da yaşandı. 56 yaşındaki bir büyükanne, ev yapımı boru bombasının patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Meksi'da cinsiyet öğrenme partisi faciaya dönüştü. Düşen uçağın pilotuLuis Angel N. hayatını kaybetti.

Bir çift, bebeklerinin cinsiyetlerini açıkladıkları partide kiraladıkları uçak, kamera görüntüsü için öpüştükleri sırada üzerlerinden geçen uçağın kanadı koptu.

kanadı kopan uçak palmiye ağaçlarının üzerine düşüp ateş topuna döndü.

Kamera kadrajından çıkan uçağın düştüğünü fark edemeyen, davetliler öpüşen çifti alkışlamaya devam etti.

Olaydan sonra kurtarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.

Bu ülkede faciaya dönüşen ilk cinsiyet belirleme partisi değil.

Ekim 2019'da, kırsal Iowa'da bir baba tarafından yapılan ev yapımı bir boru bombasından çıkan şrapnel tarafından vurularak ölen bir büyükanne, cinsiyet açıklama partisinde hayatını kaybetti.

56 yaşındaki Pamela Kreimeyer, patlama evinde enkazın uçmasına neden olduktan sonra 45 fit uzaktan gelen bir metal parçasıyla başından vurularak anında öldü.