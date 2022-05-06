Meksika'da alkolü fazla kaçıran kadın, 4 küçük çocuğunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler

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Meksika'da alkolü fazla kaçıran kadın, 4 küçük çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Meksika'da alkolü fazla kaçıran kadın, 4 küçük çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Meksika'da kocasının kıskançlıklarından ve uyguladığı şiddetten bıkan bir kadın, kendini alkole verdi. Kısa sürede sarhoş olan kadın 4 küçük çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Polis, minik çocukların cansız bedenlerini aynı yatakta kanlar içerisinde buldu. Cinayetlerin ardından canına kıymak isteyen kadın gözaltına alındı.

Meksika'nın Chicapa de Castro şehrinde yaşayan 27 yaşındaki Areles Juarez, 62 yaşındaki kocasının kıskançlıklarından bıktığı için sekiz, beş, iki yaşlarındaki kızları ile on aylık oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

KENDİNİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Anneleri tarafından öldürülen çocuklar aynı yatakta kanlar içinde ölü bulundu. Çocuklarını öldürdükten sonra kendini öldürmeye çalışan anne hastanede tedavi altına alındı. Hafif yaralanan anne polis tarafından gözaltına alındı.

CİNAYET ANINDA SARHOŞMUŞ

Anne Areles, ilk ifadesinde kocasının kıskançlıklarından bıktığını ve onunla beraberolmak istemediği için çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti. Polis, annenin cinayetten önce aşırı derecede alkol aldığı ve cinayet esnasında sarhoş olduğunu söyledi.

Öte yandan çiftin komşuları, Areles ile kocasının sürekli kavga ettiğini, kadının eşinden şiddet gördüğünü söyledi.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

Meksika, Polis, Dünya, Haberler

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