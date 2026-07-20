Meksika'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde ve 86 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Henüz can veya mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
MEKSİKA'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Meksika'nın Puerto Madero kenti yakınlarında 6.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. 86 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin ardından henüz bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı