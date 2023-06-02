Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Meksika'da 45 Torbada Cesetler Bulundu

Meksika'da 45 Torbada Cesetler Bulundu

Dünya Haberleri

Meksika'nın Guadalajara kentinde, kayıp 7 gencin bulunması için yapılan arama çalışmaları sırasında, insan uzuvlarıyla dolu 45 torba bulundu. Torbalarda hem erkek hem de kadınlara ait cesetlerin bulunduğu belirtilirken, kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Meksika polisi, ülkenin batısındaki Guadalajara kentinde, 45 torbaya doldurulmuş cesetler bulduğunu açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, insan uzuvlarıyla dolu 45 torbanın, kayıp 7 gencin bulunmasına yönelik arama çalışmaları sırasında, Guadalajara kentindeki bir uçurum kenarında bulunduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasında, ilk torbanın salı bulunduğunu ancak zorlu arazi koşulları ve aydınlatma sebebiyle soruşturmanın çarşamba yeniden başlatıldığı kaydedildi.

Torbalarda hem erkek hem de kadınlara ait cesetlerin bulunduğu kaydedilen açıklamada, kimlik tespit çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Bulunan cesetlerin kaç kişiye ait olduğu henüz netleşmezken, zorlu arazi şartları nedeniyle arama çalışmalarında itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin de polise destek verdiği aktarıldı.

Jalisco eyalet savcılığı, geçen hafta, kaybolduğu bildirilen çağrı merkezi çalışanı 7 gencin bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

Kaynak: AA / Çağla Güngör - Dünya

Sonora Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title