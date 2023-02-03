Meksika'da 3 gün önce kaçırılan genç kız, çöp poşetinde çıplak halde bulundu,

Meksika'nın başkenti Mexico City'de üç gündür haber alınamayan 16 yaşındaki María Ángela Olguín, bir çöp poşetinin içinde çıplak şekilde buldu. Polise kaçırıldığını söyleyen genç kız, kendisi gibi rehin tutulan birçok kızın olduğunu belirtti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de 16 yaşındaki María Ángela Olguín, bir anda ortadan kayboldu. Üç gün boyunca kendisinden haber alınamayan María'yı, bir kadın şehrin çöp alanında bir çöp poşetinin içinde çıplak şekilde buldu.

TESADÜFEN BULUNDU

Otoparktan geçerken büyük bir poşetin içinden inleme sesi geldiğini söyleyen kadın, poşeti açtığında genç kızı gördüğünü belirtti. María, polise, kaçırıldığını ve kendisi gibi kaçırılan birçok kızın da rehin tutulduğunu söyledi.

BİLİNCİ TAM OLARAK YERİNE GELMEDİ

İlk bulunduğunda zihin bulanıklığı yaşayan ve henüz bilinci tam olarak yerine gelmeyen María, polise kimin kendisini kaçırdığı ile ilgili bilgi veremedi.

KAÇIRILMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan María'nın kaçırılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. María'nın annesini bir metronun tuvaletinin dışında beklerken bir adam tarafından kolundan tutulup götürüldüğü görüldü.