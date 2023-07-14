6 yaşındaki kız çocuğu, hastaneden taburcu edildiği sırada asansöre sıkışarak öldü

Meksika'nın Playa del Carmen kentindeki bir hastanede, Aitana isimli 6 yaşındaki kız çocuğu,taburcu edildiği sırada asansörde sıkışarak hayatını kaybetti. İddiaya göre, hastane personeli kızı sedye ile asansöre koyduğu sırada asansörün aniden hareket etmesi sonucu feci kaza meydana geldi.

GÖREVLİLER DUVARI KIRDI

Görevliler, kızı sıkıştığı yerden çıkarmak için duvarın bir bölümünü kırmak zorunda kaldı. Bir hastane çalışanı, asansör sensörünün başarısız olduğunu ve Aitana'nın bacaklarının yarısının dışarıda olduğunu algılamadığını iddia etti. Kız çocuğu, o sırada "dengue" ateşi nedeniyle geldiği hastaneden taburcu ediliyordu.

OLAY ARAŞTIRILIYOR

Hastane yaptığı açıklamada, "Asansör bakım hizmeti dış bir firmaya verilmiştir. Olay sırasında gerekli ve uygun tıbbi bakım sağlandı ancak ne yazık ki hasta öldü." dedi. Kaza sonrası bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Eyalet Başsavcılığı, "Bu talihsiz ölüme neden olan olayın nedeni hala araştırılıyor" ifadesini kullandı.

HASTANE ŞİKAYETÇİ OLDU

Üzücü olayın ardından hastane, asansör bakımından sorumlu şirkete karşı cezai şikayette bulunduğunu belirtti. Kızın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.