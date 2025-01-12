Meksika 6.6 büyüklüğünde depremle sallandı
Meksika'nın Michoacan eyaleti açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 91 kilometre olarak kaydedilen depremin ardından can veya mal kaybı rapor edilmedi.
Alman Jeolojik Araştırma Merkezi (GFZ), Meksika'da merkez üssü Michoacan açıkları olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 91 kilometre derinliğinde kaydedilen 6.6 büyüklüğündeki depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya