Meksika 6.6 büyüklüğünde depremle sallandı

Alman Jeolojik Araştırma Merkezi (GFZ), Meksika'da merkez üssü Michoacan açıkları olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 91 kilometre derinliğinde kaydedilen 6.6 büyüklüğündeki depremde henüz herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya