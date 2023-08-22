Mekke, şiddetli rüzgar ve sağanağa teslim oldu, o anlar saniye saniye kaydedildi

Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Mescid-i Haram'da tavaf yapan yüzlerce kişi zor anlar yaşadı. Mekke'nin ara sokakları sel sularına teslim olurken, Cidde'de şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle elektrik direkleri devrildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, rüzgarın etkisiyle ağır plastik bariyerlerin uçtuğu, insanlara çarptığı görüldü.

Suudi Arabistan'ın Mekke, Medine ve Cidde şehirlerini fırtına ve sağanak yağış vurdu. Fırtınanın etkisi, sosyal medyada çekilen görüntülerde net olarak görüldü.

KABE CİVARINDA PLASTİK BARİYERLER UÇTU

Mescid-i Haram'daki tavaf yapan yüzlerce kişi, fırtına ve sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağır plastik bariyerlerin uçtuğu, insanlara çarptığı görüldü.

MEKKE SOKAKLARINI SEL SULARI BASTI

Öte yandan Mekke'nin ara sokakları ise sel sularına teslim oldu.

Gulf News'te yer verilen habere göre, Cidde kentinde ise, şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle elektrik direkleri devrildi.