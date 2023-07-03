Medine-i Münevvere'de Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi'ni Ziyaret

- Hacılar Medine-i Münevvere'de mübarek mekanları geziyor

Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi'nde yaşananlar bin 400 yıl sonra ilk günkü canlılığını koruyor

MEDİNE - Mekke-i Mükerreme'de hac vazifesini tamamlayan milyonlarca hacı, akın akın Peygamber Efendimizin kabrinin ve hatıralarının bulunduğu Medine-i Münevvere'ye ziyarete geliyorlar.

Günümüzde iklimi ve şehir hayatı Mekke-i Mükerreme'ye göre daha serin ve sakin olan Medine-i Münevvere'de Peygamber Efendimizin kabri şeriflerinden sonra en çok ziyaret edilen mekan Uhud Şehitliği ve Okçular Tepesi oluyor. Uhud Şehitliği'ne kafileler halinde ziyaretçiler geldiği gibi, münferit olarak hac yapanlar da şehirdeki tur otobüsleri ve ticari araçlarla şehir merkezine 7 kilometre uzaklıktaki mekanı ziyaret edebiliyorlar. Peygamber Efendimizin ömründeki önemli hadiselerin arasında yer alan Uhud Savaşı'nın yaşandığı dağ, bin 400 yıldır orjiinalliğini koruyor. Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza Efendimizin şehit edildiği yer, mızrak savrulan kaya halen görülebiliyor. Okçular Tepesi'nin üzerine çıkan hacılar, hem bütün alanı rahatça görebiliyorlar, hem de o gün yaşanan duyguları, rehberlerin anlattığı bilgilerle bizzat hissediyorlar.

Sahabeden Abdullah bin Cübeyr komutasında, Peygamber Efendimizin "Aşağıda akbabaların cesetlerimizi parçaladığını dahi görseniz burayı terk etmeyin" diye tembihlediği 50 kişilik okçular grubu ve Uhud Savaşı'nın hareketliliği, ilk günkü duygularla anlatılıyor. Müslümanların zafer kazandığı duygusu ile Abdullah bin Cübeyr Hazretlerinin ikazına rağmen 6 okçu dışında bütün okçuların savaş meydanına inmesi ile Halid bin Velid komutasındaki düşman süvarilerinin geriden gelip çembere aldığı Müslüman ordusunda başta Hazreti Hamza Efendimiz olmak üzere Musab bin Umeyr ve Abdullah bin Cübeyr efendilerimiz şehit edilmişti. Peygamber Efendimizin aldığı darbelerle zırhının vücuduna zarar verdiği ve mübarek dişinin kırıldığı Uhud Savaşı'nda yaşananlar gelen ziyaretçilere en detaylı hali ile aktarılıyor. Peygamber Efendimizin mübarek yanaklarının yarılması ve dişinin zarar görmesi üzerine çekildikleri Uhud Dağı'ndaki kaya yarığı da bugün uzaktan fark edilebiliyor. Hacıların 2010 yılına kadar ziyaret edebildiği bu yarıkta mis gibi kendi orijinal kokuları hissediliyordu. Ancak bu alanın önü Suudi yetkililer tarafından tamamen duvar ile örülerek ve etrafı tel çitlerle çevrilerek, ziyarete kapatıldı. Müslümanlar bu yarıktaki duvarın kaldırılarak, mekanın orijinal haline döndürülmesini istiyorlar.