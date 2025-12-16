Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Meksika'nın başkenti Meksiko'da kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek ve bağırarak kavga etti.

Meksiko Kent Meclisinde, kişisel verilerle ilgilenen "şeffaflık kurumunu" kaldırıp başka bir kuruluş oluşturulması amacıyla sunulan tasarı gündemdeydi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Mecliste tartışma sürerken oturum sırasında, Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisi üyeleri ana meclis kürsüsü çevresinde tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNİN SAÇLARINI ÇEKİŞTİRDİLER

Gerilimin arttığı anlarda masanın çevresindeki kadın meclis üyeleri Daniela Alvarez, Yuriri Ayala, Martha Avila, Rosario Morales ve Claudia Perez, birbirlerinin saçlarını çekerek, itişerek ve bağırarak kavga ederken bazı meclis üyeleri onları ayırmaya, bazıları da o anları telefonlarının kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.