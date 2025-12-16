Haberler

Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada

Meclis'te saç saça baş başa kavga! Arbede anı kamerada
Meksika'nın başkenti Meksiko'da kent meclisi oturumu, PAN ve MORENA partilerine mensup meclis üyelerinin kürsü önünde saç saça baş başa kavga etmesiyle karıştı. Şeffaflık kurumunun kaldırılmasına ilişkin tasarı görüşülürken yaşanan arbede kameralara saniye saniye yansıdı.

  • Meksika'nın başkenti Meksiko'daki kent meclisi oturumunda iki partiden meclis üyeleri saç çekerek ve bağırarak kavga etti.
  • Kavga, Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) üyeleri arasında meclis kürsüsü çevresinde gerçekleşti.
  • Kavga sırasında bazı meclis üyeleri olayı telefon kameralarıyla kaydetti.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek ve bağırarak kavga etti.

Meksiko Kent Meclisinde, kişisel verilerle ilgilenen "şeffaflık kurumunu" kaldırıp başka bir kuruluş oluşturulması amacıyla sunulan tasarı gündemdeydi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDE TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Mecliste tartışma sürerken oturum sırasında, Ulusal Hareket Partisi (PAN) ve Ulusal Yenilenme Hareketi (MORENA) partisi üyeleri ana meclis kürsüsü çevresinde tartışmaya başladı.

BİRBİRLERİNİN SAÇLARINI ÇEKİŞTİRDİLER

Gerilimin arttığı anlarda masanın çevresindeki kadın meclis üyeleri Daniela Alvarez, Yuriri Ayala, Martha Avila, Rosario Morales ve Claudia Perez, birbirlerinin saçlarını çekerek, itişerek ve bağırarak kavga ederken bazı meclis üyeleri onları ayırmaya, bazıları da o anları telefonlarının kamerasıyla kaydetmeye çalıştı.

500

Yiyin birbirinizi ETE para wermeyin, Zikin birbirinizi DÖTE para wermeyin.

