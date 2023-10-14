Masada tek konu başlığı vardı! Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Dışişleri Bakanı Fidan ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların bitmesi için müzakere yolunu savunan Türkiye ve Mısır arasında gerçekleşen bu kritik temaslardan çıkacak sonuçlar, bütün Ortadoğu'yu yakından ilgilendiriyor.