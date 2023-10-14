Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Dışişleri Bakanı Fidan ile Gazze'deki gelişmeleri görüştü.

Masada tek konu başlığı vardı! Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların bitmesi için müzakere yolunu savunan Türkiye ve Mısır arasında gerçekleşen bu kritik temaslardan çıkacak sonuçlar, bütün Ortadoğu'yu yakından ilgilendiriyor.