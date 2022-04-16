MARS'ın antik deltasından yeni görseller - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MARS'ın antik deltasından yeni görseller

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
MARS'ın antik deltasından yeni görseller

NASA'nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance Mars Rover, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı.

Nasa'nın Mars yüzeyinde keşif yapan gezgini Perseverance Mars Rover, gezegen hakkında daha fazla bilgi elde edilecek antik nehir deltasına ulaştı. Mars gezgini deltadan fotoğraflar gönderdi.

Nasa açıklamasında "Zamanla, delta, Mars'ın tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için her gün çevrilebilecek sayfaları olan bir kitap gibi katmanlı bir havuz haline gelir" ifadelerini kullandı. Mars'ın yüzyıllarca geçirdiği süreçler hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını ifade eden NASA, deltada fosiller bulmayı umduklarını belirtti.  


MARS'ın antik deltasından yeni görseller

MARS'ın antik deltasından yeni görseller

MARS'ın antik deltasından yeni görseller

MARS'ın antik deltasından yeni görseller

Demirören Haber Ajansı / Dünya

Rover, NASA, Mars, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title