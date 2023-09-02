Gökova Körfezi'nde yıldırım kaynaklı başlayan orman yangını havadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı. Soğutma çalışması için ekipler bölgeye tekne ile gitti.

Marmaris'de orman yangını kontrol altına alındı

Soğutma çalışması için ekipler bölgeye tekne ile gitti

MUĞLA - Gökova Körfezinde yıldırım kaynaklı başlayan oran yangını havadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Karacasöğüt mevkii Tuzla Burnu ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda başlayan karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede başlayan orman yangınına havadan 5 helikopter ve 3 uçak müdahale etti. Hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor. Soğutma çalışması için ulaşımın olmaması nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri teknelerde en yakın alanda inerek soğutma çalışmalarına katılıyor.