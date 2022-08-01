Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi

Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Virgina eyaletindeki marketten cips alan kadın, poşeti açtığında dev bir yılanla karşılaşması nedeniyle çok büyük bir korku yaşadı.

 - Güncelleme:

ABD'nin Virginia eyaletinde markete giden bir kadın, cips raflarına yöneldi. İlk olarak bir cipse uzanan kadın, poşetin üzerinin kirli olduğunu görünce yerine bıraktı. Ardından da bir başka cips poşetine yöneldi ve alıp sepetine koydu.

POŞETİ AÇINCA DEHŞETE DÜŞTÜ

Ardından ise cipsi yemek için açtı ve hayatının şokunu yaşadı. Çünkü poşetin içerisinde dev bir yılan kendisine bakıyordu. Kimberly Slaughter adlı kadın, poşeti açtığı gibi büyük bir korkuyla elinden geri fırlattı.

Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi

MAĞAZADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Skandal olayla ilgili mağazadan da açıklama geldi. Mağaza müdürü Brian Stanley, yılanın nereden geldiği konusunda hiçbir fikirleri olmadığını ve yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Yaşam Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title