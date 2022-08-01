Marketten cips satın alan kadının, poşeti açtığında korkudan eli ayağı titredi

ABD'nin Virginia eyaletinde markete giden bir kadın, cips raflarına yöneldi. İlk olarak bir cipse uzanan kadın, poşetin üzerinin kirli olduğunu görünce yerine bıraktı. Ardından da bir başka cips poşetine yöneldi ve alıp sepetine koydu.

POŞETİ AÇINCA DEHŞETE DÜŞTÜ

Ardından ise cipsi yemek için açtı ve hayatının şokunu yaşadı. Çünkü poşetin içerisinde dev bir yılan kendisine bakıyordu. Kimberly Slaughter adlı kadın, poşeti açtığı gibi büyük bir korkuyla elinden geri fırlattı.

MAĞAZADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Skandal olayla ilgili mağazadan da açıklama geldi. Mağaza müdürü Brian Stanley, yılanın nereden geldiği konusunda hiçbir fikirleri olmadığını ve yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.