Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, katıldığı bir podcast yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

COVİD-19 AŞISI İTİRAFI

Zuckerberg, koronavirüs salgını sürecinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ve sağlık otoritelerinin kendisine Covid-19 aşıları ile ilgili yapılan olumsuz paylaşımları kaldırması ve sansürlemesi için baskı uyguladığını açıkladı. Zuckerberg, "Covid döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar. Covid aşısının yan etkileri olabileceğini söyleyen herkesin paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı." dedi.

BİRÇOK KULLANICININ PAYLAŞIMLARI KALDIRILDI

Bu süreçte, aşıların yan etkileri hakkında bilgi paylaşan birçok kullanıcının paylaşımlarının kaldırıldığını ifade eden Zuckerberg, söz konusu içeriklerin bilimsel temele dayanmayan yanlış bilgi olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Zuckerberg'in söz konusu itirafı kamuoyunda ve dünya basınında oldukça ses getirdi.