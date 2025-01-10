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Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar

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Meta şirketinin CEO'su Mark Zuckerberg'den çarpıcı bir itiraf geldi. Zuckerberg, koronavirüs salgını döneminde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ve sağlık otoritelerinin Covid-19 aşıları ile ilgili yapılan olumsuz paylaşımları kaldırması ve sansürlemesi için baskı uyguladığını açıkladı.

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını bünyesinde barındıran Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, katıldığı bir podcast yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

COVİD-19 AŞISI İTİRAFI

Zuckerberg, koronavirüs salgını sürecinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ve sağlık otoritelerinin kendisine Covid-19 aşıları ile ilgili yapılan olumsuz paylaşımları kaldırması ve sansürlemesi için baskı uyguladığını açıkladı. Zuckerberg, "Covid döneminde gerçekleri saklamamız için bizi zorladılar. Covid aşısının yan etkileri olabileceğini söyleyen herkesin paylaşımlarını silmemizi istiyorlardı." dedi.

BİRÇOK KULLANICININ PAYLAŞIMLARI KALDIRILDI

Bu süreçte, aşıların yan etkileri hakkında bilgi paylaşan birçok kullanıcının paylaşımlarının kaldırıldığını ifade eden Zuckerberg, söz konusu içeriklerin bilimsel temele dayanmayan yanlış bilgi olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Zuckerberg'in söz konusu itirafı kamuoyunda ve dünya basınında oldukça ses getirdi.

Mark Zuckerberg'den Covid-19 aşısı itirafı: Saklamamız için zorladılar
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Aşı için zorlayanlar birgün hesap verecek. Herşeye inanıp koyun gibi aşı olanlar ise zaten cezasını çekti ve çekiyor. Sorgulayıcı olun herşeye her ideolojiye tuzu alıp koşmayın...

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Sende en az onlar kadar yapraksın bu zamana kadar neden sustun

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

Ben olmadım avm girmedim işe gittim geldim maskemi kullandım ama aşı olmadım bi aşı deneme süresi var 5 yil gibi ama bunlar 2 aylık calışma ile aşı çıkardılar çok araştırdım.. simdi ise kalb krizi ritim genclerde de var

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Haber YorumlarıNuri KARAMAN:

dava açılmalı, ülkemizdede aşı için zorlayanlara dava açılmalı.

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Haber YorumlarıShef :

İş işten geçmiş, olmuş bitmiş, şimdi zırvalamaya başlıyor. İhanet ettiğin bu insanlar olmasaydı sen kimdin şimdi ?

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Haber YorumlarıFernandez:

Kovid asisi gerekliydi. Ozellikle ilk Kovid dalgasi icin. Ortada cok buyuk bir risk vardi. Insanlar ya patir patir olecekti yada tum testleri tam olarak yapilamamis, acil cikarilmis asiyi olacaklardi. Kimse Kovid yalandi demesin. Yapilan asilara ragmen, dunya capinda 7 milyon insan Kovid'ten oldu. Ben babami Kovid'ten kaybettim. Asi o zaman cikmamisti. Ciksaydi belki suan hayatta olacakti.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Nerede idin bugune kadar...

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