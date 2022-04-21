Rusya 9 Mayıs'a hazırlanıyor! Sembol şehir Mariupol düştü, namlular asıl hedef Donbas'a döndü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 57. güne girilirken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bu sabah saatlerinde Donbas bölgesindeki Mariupol'u ele geçirdiklerini duyurdu.

DONBAS'A DOĞRU HAREKETE GEÇTİLER

Rusya tarafının açıklamalarının ardından Doğu bölgesindeki hareketlilik de arttı. Mariupol'ün düşmesiyle beraber Somali taburu Donbass cephesine katılmak için şehirden ayrıldı.

ÇATIŞMA BÖLGESİNE SEVK EDİLİYORLAR

Azovstal fabrikasını kuşatan Rus askerlerinin büyük kısmı çatışmaların yoğun olduğu diğer bölgelere sevk ediliyor. Fabrika bölgesinde sadece kuşatmayı sürdürecek kadar asker bırakıldı. Bölgenin sürekli havadan izlendiği biliniyor.

İNGİLİZ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN PAYLAŞIM

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi. Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu. Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.

ROKET ATIŞI DEVAM EDİYOR

Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı. Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.