Rusya 9 Mayıs'a hazırlanıyor! Sembol şehir Mariupol düştü, namlular asıl hedef Donbas'a döndü - Haberler

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Rusya 9 Mayıs'a hazırlanıyor! Sembol şehir Mariupol düştü, namlular asıl hedef Donbas'a döndü

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rus ordusunun bu sabah saatlerinde Mariupol'u ele geçirdiğini duyurmasının ardından Somali taburunun Donbass cephesine doğru harekete geçtiği görüldü. Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği ve bu nedenle operasyonların gücünü artıracağı belirtildi. Donbas'ta önümüzdeki günlerin hareketli geçeceği düşünülüyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 57. güne girilirken, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bu sabah saatlerinde Donbas bölgesindeki Mariupol'u ele geçirdiklerini duyurdu.

Rusya tarafının açıklamalarının ardından Doğu bölgesindeki hareketlilik de arttı. Mariupol'ün düşmesiyle beraber Somali taburu Donbass cephesine katılmak için şehirden ayrıldı.

Azovstal fabrikasını kuşatan Rus askerlerinin büyük kısmı çatışmaların yoğun olduğu diğer bölgelere sevk ediliyor. Fabrika bölgesinde sadece kuşatmayı sürdürecek kadar asker bırakıldı. Bölgenin sürekli havadan izlendiği biliniyor.

Mariupol'un işgalinin ardından Somali taburu Donbass cephesine doğru harekete geçti

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentine doğru ilerlediğini bildirdi. Savunma Bakanlığının Twitter hesabından "savunma istihbaratı güncellemesi" başlığı altında paylaşımda bulunuldu. Rusya'nın 9 Mayıs Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde önemli başarılar sergilemek istediği kaydedilen paylaşımda, bunun da operasyonların hızını ve gücünü etkileyebileceği belirtildi.

Mariupol'un işgalinin ardından Somali taburu Donbass cephesine doğru harekete geçti

Rus kuvvetlerinin Donbas'taki bekleme alanlarından Kramatorsk'a doğru ilerlediği, ayrıca kentin sürekli roket saldırılarına maruz kaldığı aktarıldı. Rusya'nın aynı zamanda Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini bastırmak ve yok etmek için doğu Ukrayna'daki saldırısına yakın hava desteği sağlamaya çalıştığı ve Rus hava faaliyetinin yüksek düzeyde devam ettiği belirtildi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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