Mardin'de Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cuma namazından sonra İsrail'in saldırılar düzenlediği Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu. İlçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisinde cuma namazı kılan vatandaşlar Filistinliler için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde cuma namazından sonra İsrail'in saldırılar düzenlediği Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İlçe otogarında bulunan Kenan Kösen Camisinde cuma namazı kılan vatandaşlar Filistinliler için dua etti.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Abdullah Erdoğan tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.