Marburg virüsü: Gana'da 2 kişi hayatını kaybetti, temaslı 98 kişi karantinaya alındı - Haberler

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Marburg virüsü: Gana'da 2 kişi hayatını kaybetti, temaslı 98 kişi karantinaya alındı

BBC - Dünya
 - Güncelleme:
Marburg virüsü: Gana'da 2 kişi hayatını kaybetti, temaslı 98 kişi karantinaya alındı

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, iki kişide Ebola'ya yol açan virüsle aynı aileden ölümcül Margburg virüsü görüldüğü teyit edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, ölümcül Margburg virüsü sonucu aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkililer, bu kişilerle temaslı 98 kişinin karantina altında olduğunu açıkladı.

Yetkililer, iki hastanın da geçtiğimiz günlerde ülkenin güneyindeki Aşanti bölgesinde, bir hastanede hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

Ebola'ya yol açan virüse benzer Margburg'un tedavisi bulunmuyor. Ancak doktorlar, bolca su içmenin ve belirli semptomları tedavi etmenin hastanın yaşama şansını artırdığına inanıyor.

Margburg, insanlara yarasalardan geçebiliyor, insandan insana da vücüt sıvılarından bulaşabiliyor.

Sıklıkla hastayı öldüren ağır bir hastlığa yol açan virüsün bazı semptomları baş ağrısı, ateş, kas ağrıları, kan kusma ve kanama.

Gana'da yetkililer halka mağaralardan uzak durma ve tüm et ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirme çağrısı yapıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsün daha öne Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Güney Afrika ve Uganda'da görüldüğünü açıkladı.

İlk Margburg salgını 1967'de Almanya'da görülmüş ve yedi kişi hayatını kaybetmişti.

Margburg virüsü 2005'te Angola'da 200'den fazla işinin ölümüne yol açmıştı.

WHO'ya göre bu, kayıtlara geçen en ölümcül Margburg virüsü salgını olmuştu.

BBC

Dünya Sağlık Örgütü Batı Afrika Angola Gana Sağlık Dünya Haberler

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