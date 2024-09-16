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Manş Denizi'nde Göçmen Teknesi Battı: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

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MANŞ Denizi'nde göçmenlerin bulunduğu bir teknenin batması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Fransa Denizcilik Valisi, kurtarma çalışmalarının sonuç vermediğini açıkladı. Bu, iki hafta içinde yaşanan ikinci trajik olay.

MANŞ Denizi'nde iki hafta içinde ikinci kez göçmen teknesi battı. Fransa Denizcilik Valisi'nden yapılan açıklamada, 59 göçmenin bulunduğu teknede 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa Denizcilik Valisi'nden yapılan açıklamada, "Sağlanan acil bakıma rağmen, ne yazık ki 8'inin öldüğünü doğruladı. Denizde yapılan arama çalışmaları sırasında kurtulan olmamıştır. Boulogne-sur-mer savcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmıştır. Birkaç gün süren kötü hava koşullarının ardından göçmenlerin Manş Denizi'ni geçme girişimlerine elverişli hava koşullarıyla karşı koordine edilen deniz kurtarma operasyonu, diğer kapasitelerin yanı sıra devlete ait veya kiralanmış 6 gemiyi de seferber etmiştir. Tehlikeli su araçlarıyla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan herkes büyük risklere maruz kalmaktadır" denildi.

EYLÜL AYININ İLK GÜNLERİNDE 12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Fransa ve İngiltere arasında kalan Manş Denizi'nden geçmeye çalışan göçmen teknesi 4 Eylül'de batmıştı. Yaklaşık 70 kişinin bulunduğu teknede 51 kişi kurtarılmış, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Boulogne-sur-Mer Belediye Başkanı Frederic Cuvillier yaşanan olayı bir 'trajedi' olarak nitelendirerek, "Bölgemizin bugüne kadar yaşadığı en büyük trajedi, 12 kişinin hayatını kaybettiği trajik tekne kazasıdır" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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