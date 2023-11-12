Manisalı öğrenciler harçlıklarıyla Gazze'ye 33 bin Lira bağışladı

MANİSA - Manisa'da imam hatip ortaokulu öğrencileri topladıkları harçlıklarını, Gazze'ye gönderilmek üzere Türk Kızılay'a bağışladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Türkiye Gençlik Vakfı Manisa Şubesi ile koordineli olarak, Gazze için yardım kampanyası düzenledi. Öğrencilerin bağışladığı harçlıklarıyla toplanan 33 bin 419 lira, Okul Müdürü İbrahim Efe ve TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser tarafından, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özer Teksin'e teslim edildi.

Düzenlenen törende konuşan, Ahmet Yesevi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü İbrahim Efe yaptığı açıklamada, "Biz sahaya çıkıp, öğrencilerimize haydi yardım yapıyoruz dediğimiz zaman, tüm öğrencilerimiz hızlıca bir araya gelerek gerekli yardımları yapıyor. Bu duyarlı davranışlarından dolayı öğrenci ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

TÜGVA Manisa İl Temsilcisi Osman Güreser ise, "Gazze'ye destek olan tüm öğrencilerimizin kocaman yüreklerini tebrik ediyorum. Yardımlar ve iyilik konusunda İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimizin öncü olması bizleri çok gururlandırdı. Kampanyamıza destek olan öğrencilerimize, sizleri yetiştiren öğretmenleriniz ve ailenize çok teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz yardımlar inşallah hem bu dünyada hem de ahirette karşılığını bulacaktır." diye konuştu.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özer Teksin de yaptığı konuşmasında, Filistin'de, İsrail tarafından sürdürülen işgal ve saldırıların devam ettiğini, Filistin'de çok kötü zamanlar yaşandığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılay olarak, İsrail'in kanlı işgaline karşı koymak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Teksin, "Dünya basını ve kamuoyu her ne kadar bu zulme sessiz kalsa da, biz bu sessizliğe katılmıyor, sessiz kalınmasını da utanç verici buluyoruz. Türk Kızılay olarak bizler her zaman vatandaşlarımızın desteğiyle, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanındayız ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Filistin'deki zalimliğe karşı olduğunuz, kardeşlerimize yardım ellerinizi uzattığınız için teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkan Vekili Özer Teksin, Okul Müdürü İbrahim Efe'ye bağış makbuzunu teslim etti.