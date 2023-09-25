Manisa'nın Akhisar ilçesinde orman yangını

Manisa'nın Akhisar ilçesinde başlayan orman yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Akhisar'ın Muştullar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA